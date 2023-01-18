議員關注如何壓低簡約公屋成本　政府稱會檢視審批不必要程序

政府官員今日（18日）早上與立法會議員，在立法會舉行第6次前廳交流會。多名議員關注組裝合成法，議員吳秋北希望壓低簡約公屋的建設成本，而議員黃國稱如何引進更多科技去優化組裝合成法是重點，香港亦要成為組裝合成法的生產工地，從而製造更多就業機會予本地人，同時令更多年輕人入行。有政黨在會後表示現時九龍區未能打通海濱，例如紅磡不能走到土瓜灣，希望當局盡快制定海濱建設路線圖。

發展局局長甯漢豪會後回應指將有委員會繼續跟進組裝合成法，而會上亦有討論精簡發展行政程序，指同意首要是部門文化要改變，包括檢視審批工作的不必要程序，以及在拒絕規劃方案時應提出原因。她又指會審視維港內填海相關法例，在不填海造地的原則下，研究放寬用於享用海濱的工程審批，包括建議海岸堤階、碼頭或浮板等。

有政黨會後表示現時九龍區未能打通海濱，例如紅磡不能走到土瓜灣，希望當局盡快制定海濱建設路線圖。

另外，議員葛珮帆引述當局指引進重點企業辦公室已開展工作，並特別看重人工智能、生物科技及新能源等範疇，當局會度身訂造政策。葛就指當局要「要主動出擊」，為外地企業提供一站式服務，因他們會為本港帶來人才及產業增值。另一名議員尚海龍亦關注重點企業辦公室，指政府需思考企業訴求，以及他們到港的不便，政府今年亦要展開招攬企業成果大會等。

財政司副司長黃偉綸回應指交流會氣氛良好，在引進重點企業方面，當局已和不少企業溝通，主要涉及創新科技等，暫時不會透露個別企業身份，避免造成過大壓力，但有成果會適時公布。商務及經濟發展局局長丘應樺則指議員支持政府對展覽業的援助，而局方在版權修例修訂通過後，會推動香港成為區域知識產權中心，培訓相關人才。

今次交流會主要圍繞6個議題，包括引進重點企業；建設更優良海濱；「組裝合成」、「機電裝備合成法」的組件供應鏈以及與內地協作；知識產權貿易；精簡行政程序及會議展覽業發展。