3月有望撤銷口罩令　梁子超倡流感高峰期後才考慮放寬

自新冠疫情肆虐本港後，確診患者均需要隔離，以免傳播病毒。不過，有消息指，港府擬撤銷染疫者的強制隔離要求，最快於農曆新年後實行，屆時會考慮處理現有隔離設施，以及暫停指定診所及遙距診症服務。

呼吸系統科專科醫生梁子超今早(18日)在電台節目表示，2至3月為流感高峰期，過了高峰期才可考慮放寬口罩令。他以歐美國家為例，指當地在新冠流感雙疫夾擊下，衞生部門均鼓勵民眾在室內、公共交通公具，或飛機內盡量戴口罩。他又提到，本港非所有防疫措施都已取消，例如現時院舍、學校師生仍要做檢測，他擔心若放寬上述措施，院舍及學校會有大型傳播，更有機會造成跨家庭傳播。

社區組織協會幹事彭鴻昌則在該節目指出，即使最近確診個案回落至3,000多宗的水平，料情況會持續一段時間，建議應維持指定診所服務。他又提到，明白社會復常要有退場機制，惟不希望因復常而取消相關服務；又關注若取消隔離令或確診呈報機制，當局何以得悉新冠疫患的需要。他相信待至6至7月，新冠疫情跟流感情況相似後，指定診所便可退場。