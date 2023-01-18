吳永嘉倡港府買內地樓盤作公屋　當局指交通費高昂難受歡迎

香港土地房屋供應不足，公屋申請者平均輪候時間在2021年9月上升至5.9年。有議員今日(18日)在立法會上提出質詢，促交代簡約公屋的進展，並建議在大灣區內地城市購入落成樓盤，作公屋用途。房屋局局長何永賢稱，低收入家庭或許難以負擔往返內地與香港的交通費，認為計劃難以受到歡迎。

議員吳永嘉指港府應在內地購入樓城樓盤，讓公屋申請者多一個選擇，又建議在舊屋邨建高層大廈，落成後直接讓居民遷入。議員梁文廣指，輪候公屋制度對單身人士不公平，促審視配額。

何永賢回應指未來10年有足夠土地落成約36萬個公屋單位，簡約公屋方面正檢視設計，就選址進行評估，有信心短期內公布詳情。她又抳簡約公屋無論在居住空間、周邊環境等都比惡劣劏房好得多，加上租金很平，對於住在惡劣劏房的家庭，是刻不容緩的「救生艇」，可幫助弱勢社群脫離困境。

對於重建屋邨，她指時間較長但都會做，例如白田邨等，最新包括4幢工廈，重建後可提供4至5千個公營房屋單位，稍後當局會揀選多一個重建項目，但議員建議的方式並非每一個地盤都可以進行。

另有議員指內地建樓速度快，望農曆新年前後親自帶何永賢到內地考察。何永賢指部分網上展示內地建樓的方式是專業的，但部分不符合香港環境，因為香港會有颱風來襲，部分建築方式「連一號風球都頂唔住」。對於議員的邀約，何指希望不單止自己到內地，而是希望與部門同事一起到內地考察。議員李梓敬亦指想做「電燈膽」一起到內地考察。