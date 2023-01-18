政府被轟未能即時澄清假資訊 民青局：部門已加強用互聯網

近年網上充斥不少假資訊，有意見批評政府新聞公報內容缺乏傳達性，未能即時澄清有關傳言。民政及青年事務局局長麥美娟今日（18日）書面回覆議員質詢時強調，政府各部門已加強利用互聯網和社交媒體解釋和宣傳政府政策。

議員嚴剛書面質詢政府有否就發放政府信息的安排進行檢討並作出調整，以及考慮撥更多資源發展社交媒體平台上的政府帳户。麥美娟書面回覆解釋，指新聞公報主要目的是讓傳媒了解政府政策、措施和活動等詳情，方便傳媒報道，並通過媒體向市民發放資訊。有部分新聞公報因涉及較複雜課題，有時需要用到專有名詞或技術性名稱，內容方面亦可能要用到數據、科學理據等，以便傳媒選取相關內容報道，讓市民透過報道更全面了解政府政策措施。

麥又指現時政府新聞處已因應社交媒體的發展開設一系列的社交媒體帳號，例如新聞網臉書、香港品牌(Brand HK)臉書、新聞網 Instagram等，以文字、圖表、短片和動畫等，向本地和海外的受眾傳達政府消息。政府各部門亦已加強利用互聯網和社交媒體解釋和宣傳政府政策，例如發表網誌及製作短片在不同平台播放。各部門亦可按其運作需要，聘用公關公司協助宣傳推廣、資訊發放工作。