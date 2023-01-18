重建3市區寮屋料建8700伙公營房屋　最快今年內動工

重建3個市區寮屋發展討論多年，據政府最新估算，料重建後房屋供應可較原先估算增加2400伙。茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村3個市區寮屋區將由2029年起分階段提供約8,700個公營房屋單位，較政府於2020年提出6,300伙的估算有所增加；而動工時間亦有所提早至最快2023年。為滿足重建後新增人口的需要，政府亦會於重建項目提供社福及社區設施，項目均交由香港房屋協會負責，預計社區會堂最快可隨上述牛池灣村和竹園聯合村項目由2029年起分階段落成。

政府自《2019年施政報告》提出重建3個市區寮屋區，土木工程拓展署正為上述3個項目的土地平整及基建工程進行詳細設計，預計最快可於2023年下半年分階段展開，較政府原先預計的2025年為早。安置賠償方面，政府則稱根據去年12月向立法會提交《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》(《條例草案》)，相信若通過後可有助寮屋居民毋須等待有關工程獲批撥款便可獲得賠償。

此外，上述3個重建項目均會提供一系列社會福利及社區設施，房協計劃在竹園聯合村和牛池灣村發展項目各提供一間社區會堂；至於茶果嶺村發展項目會提供各種康樂設施和鄰舍休憩用地。另外，政府亦計劃在公營房屋地盤附近的繁華街旁提供體育館及其他社區設施，最快會與由2031年開始分階段入伙的茶果嶺村發展同期落成。

茶果嶺村發展與未來的海濱長廊之間將會有適當的行人連接，方便居民前往海濱，並會配合渠務署附近的河道活化及觀塘污水泵房工程，渠務署會先平整觀塘污水泵房對出約130米長及7,000平方米的用地，以開放給市民使用，工程預計於今年內完成。