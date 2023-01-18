議員促交代劏房起始租金　局方稱仍需要蒐集數據

有議員敦促政府制定告別劏房的時間表和路線圖。

俗稱劏房租務管制的《業主與租客(綜合)條例》於去年生效，旨在保障劏房戶免受無良業主濫收水電費或大幅加租，然而告別劏房的時間表則未有交代。有議員今日(18日)在立法會上提出質詢，批評政府仍未釐定劏房的起始租金，促政府制定告別劏房時間表、路線圖，先行淘汰劣質劏房。房屋局局長何永賢指，需要數據釐定起始租金，預料本年第一季會公布局方已經蒐集的資料，差餉物業估價署正準備中。

提出質詢的議員鄭泳舜指，現時仍有10萬劏房單位，質疑局方有否目標及時間。他又稱截至去年10月31日，差餉物業估價署只處理了8020份租賃通知書，不到現時約10萬劏房單位數目的十分之一，質疑政府如何有足夠數據釐定起始租金。

何永賢指現時共處理10578份租賃通知書表格，認為條例生效一年，可能有人未清楚了解相關規定，差餉物業估價署會主動執法並陸續增聘人員。她指出，解決劏房問題最直接的方法是簡約公屋，認為落成後劏房需求會大幅減少。

議員吳秋北則追問局方，何時為劏房設立起始租金？吳又要求局方不要逃避，不應以沒有掌握數據為藉口。何永賢則解釋指政府確實需要數據作估算，而不是藉口，指簡約公屋落成後亦會對劏房租金構成影響，差餉物業估價署會準備相關資料，並以不同途徑繼續宣傳。