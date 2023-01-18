畀30蚊揞口費　3度侵犯同母異父妹妹　倉務員非禮罪成囚27個月

現年21歲的青年聲稱出於性好奇，3度侵犯正就讀小二的同母異父妹妹，包括着妹妹下身赤裸坐到他身上搖動，又撫摸及指插她私處及親吻她。他事後共給予胞妹30港元「揞口費」，更表明將來有意跟她結成夫婦。案件交區院審理。涉案青年早前承認3項非禮罪，今(18日)移師至西九龍法院判刑。法官張潔宜指，案件牽涉違反誠信，報告顯示被告重犯機會較高，而且事主事後須接受心理輔導，認為須判阻嚇性刑罰，判他入獄2年3個月。

以「CKH」作代號的匿名被告，現任職倉務員，他有過度活躍症及讀寫障礙。被告與事主Ｘ是同母異父關係。案發時被告19歲，Ｘ則為6歲。辯方進一步求情指，被告已深感後悔，考慮到本案不涉暴力，冀法庭輕判。相關報告則顯示，事主對事件感到痛苦及害怕，不時發噩夢，需要定時接受心理輔導。而被告犯案是出於性好奇及性衝動，加上事主是容易下手的對象，又謂自己年幼時也是性侵受害人。報告認為被告重犯機會較高。

法官判刑時稱表示，被告與事主年紀相距超過12年，被告犯案後更給事主金錢，要求她保守秘密，這些都屬加刑因素。由於被告體質不適合判入勞教中心，即時監禁是唯一選項。惟法庭接納事件不涉暴力，案發歷時較短，以6個月至3年監禁為3項控罪的量刑起點，除認罪折扣之外，再無額減刑因素。顧及量刑整體性，總刑期為2年3個月。

案件編號：DCCC 200/2022