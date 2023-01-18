家事法庭裝修開支大　議員擔心拖延稅務大樓搬遷計劃

為應付政府2023-24年度開支，立法會工務小組委員會今日(18日)批出254億9,950萬元，有關款項當中有部分是供灣仔稅務大樓的裝修之用。議員謝偉銓指稅務大樓的家事法庭作出裝修費用約4千萬，擔心大樓搬遷計劃會否因而拖慢。政府代表回覆，不會因工程延誤而延長使用大樓。事實上，早前在發展事務委員會上，亦有部分議員指出家事法庭的相‍關支援服務設施預計只能使用一段短時間，認為並不合乎成本效益。

教育界議員朱國強，提出今年有關中小學和特殊教育學校的改建加建工程預算只有約10億港元，較去年約15.3億港元，減少了34.4%，質疑預算「不成比例」。朱又稱部分學校設備陳舊、急於改善，質問政府減少預算的原因。教育局總屋宇保養測量師范劍鋒回應指，預算減少是因為有部分工程去年已批出撥款，令有關需求減少，強調學校維修撥款並無減少。

議員陳紹雄表示，當局電腦化計劃建議撥款為18億5千萬港元，較往年的15億1千萬港元大幅增加22.5%，問及預期增加撥款對政府在使用資訊科技提升效率的作用，又關注政府有否措施加強部門間的數據互聯互通。政府資訊科技總監辦公室助理政府資訊科技總監潘士強回應指，撥款增加其中一個原因是因為電子政府審計項目，當局冀藉此為各部門提升電子政務效率和創新性。