偷窺繼女洗澡　花甲漢窺淫罪成判囚20日　裁判官斥違反誠信

有非禮案底的六旬漢再捲風化案，他聲稱因一時性衝動，去年8月在荃灣住所，無視太太在家，竟透過廁所門洞，恣意偷窺22歲繼女洗澡近1分鐘，結果當場被妻子「踢爆」。涉案男子早前承認1項窺淫罪，押後至今日(18日)在西九龍法院判刑。報告指他以前曾嫖妓，被告透過法律代表否認這說法。署理主任裁判官香淑嫻狠斥道，洗手間是一個人最私隱的地方，被告卻違反誠信，竟裝他的繼女沖涼，判他入獄20日。

66歲匿名被告以英文字母「YTM」代表，他報稱任職店舖助理。辯方今日進一步求情指，報告顯示被告沒有心至問題，重犯機會低，被告犯案是因應飲了酒，他事後感到無地自容後悔不已，願意承擔責任，又透露事發之後，妻子和繼女已搬離。

案情指，被告與女事主X的母親於2021年結婚，3人同住荃灣一單位。2022年8月26日晚上11時許，X在洗澡期間，被告透過廁所門1個約3厘米乘1厘米的洞偷窺。X的母親當場揭發，事件報警處理，被告隨後被捕。被告警誡下，承認是出於性衝動犯案。

案件編號：WKCC 4121/2022