外地限制港人入境　港府正與領事館交涉　下月推大型宣傳活動

雖然政府早前取消抵港人士的核酸檢測等規定，惟旅遊業復甦之期仍有待觀望。有議員今日(18日)在立法會口頭質詢有關本地旅遊業復常能力，以及外地針對本港居民的入境措施。政府重申，反對無理針對香港的入境措施，正與相關當局和駐港領事館交涉，要求全面撤銷帶歧視性的限制，而下月將推出大型宣傳活動，詳情稍後公布。

提出口頭質詢的議員葛珮帆關注業界重新聘請及培訓員工、全面檢驗和維修車輛及申請牌照等。另一議員何敬康指澳門旅遊局推出香港居民跨境交通票務優惠，香港居民於活動期間到訪澳門且逗留一晚或以上，即可享用跨境渡輪或巴士「買去程送回程」的買一送一票價優惠，反觀香港並沒有相關優惠，詢問當局會否跟隨。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，港府反對無理針對香港的入境措施，正與相關當局和駐港領事館交涉，要求全面撤銷帶歧視性的限制，並闡述本港最新防疫安排，令相關國家重新檢視措施，並強調任何防疫措施都需根據科學事實。他又承認現時旅客數字與疫情前仍有很大距離，政府會加強旅遊宣傳工作，下月開始推出大型宣傳活動，詳情稍後公布。

楊潤雄續稱，當局與旅發局已啟動和加強宣傳推廣工作，安排更多內地和海外旅遊業界、媒體等來港，以感受香港全新旅遊景點；旅發局亦計劃為訪港旅客送出特色歡迎飲品、購物券等，以吸引他們在香港消費。同時旅發局會舉辦更多世界級盛事，爭取會展活動落戶或重返香港，機管局亦正與航空公司落實向旅客送出免費機票的安排細節。他又指過去3年已推出超過44.8億港元支援業界，會密切留意行業人手情況，相信從業員隨着旅遊業復甦亦會逐步重返崗位。