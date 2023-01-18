前南丫石礦場修復逾22年無發展　議員斥政府「土地大晒鬼」

房屋供不應求，政府於2002年完成修復位於南丫島的前南丫石礦場，亦曾於2012年為地區的未來土地用途發展規劃進行可行性研究，惟修復至今逾22年，土地發展仍毫無進展、「樣樣滯後」，議員今（18日）斥政府為「土地大晒鬼」，過去花費近2000萬港元的研究土地規劃方案未獲使用，以配套不足、發展困難、人口不足為由，陷入惡性循環而不發展相關地區，質詢政府未來規劃方向。發展局局長甯漢豪回應指，預計今年內對前南丫石礦場再展開研究，亦承認政府有責任解決離島、鄉郊地區基建問題。

葉劉淑儀指南丫島環境優美，但因當地長時期沒有發展而設施陳舊，對本地居民亦不便，建議政府考慮土地作水上活動、康樂設施、長者屋、人才公寓等功能。甯漢豪指石礦場目前以短期租約租借予非政府機構進行非謀利環保學習野外活動中心，於2012年曾開展可行性研究，大部分居民認為土地作旅遊及房屋用途為佳，政府過去亦希望靠私人發展商完善當地基建，但發展商顧慮石礦場缺乏交通、基建設施而要投放大量資源提升基建配套，但房屋發展規模相對細，因此成本效益和財務可行性低，市場對出資承擔和興建基建配套意欲不大。甯續指，南丫島對外交通接駁只有渡輪服務，即往返中環、榕樹灣、索罟灣渡輪航線，而食水、排污、道路等現有基建容量未能容納具規模新發展，難以作為短中期土地供應，未來會考慮作混合土地用途發展，設置對基建設施、交通運輸設施有較少需求用途，例如有亮點康樂用途、訓練設施。

另一議員陳學鋒指政府曾承諾「寸土必爭」，但石礦場土地2002年完成修復，2012年第一次諮詢，2014第二次諮詢，到現在2023年仍要再研究，質疑政府為期20年「仲係研究緊」，而研究結果是配套不足、發展困難、人口不足而導致的惡性循環，甯回應指，大部分持份者不希望南丫島做較高密度發展，導致成本效益細，未來會研究策略性、亮點性設施，令政府投放資源更有效益。

針對新的研究方案，議員謝偉銓認為政府過去的效率和積極性好差，是「土地大晒鬼」，亦不希望最後研究10年後又無疾而終；議員容海恩也指研究需花費近兩千萬，質問為何不由發展局自行研究，而非尋找顧問公司。甯回應今年展開的研究主要考慮土地用途和可行性，最多一年半可完成，而是次研究亦會由發展局、規劃署牽頭，過去的研究結果也「唔會晒」。

在改善基建方面，陳學鋒指索罟灣居民「連睇醫生都要揀日子去病」，因此政府應主動參與基礎建設配套，而非只透過私人市場，議員劉業強也指離島地區的社區配套、交通、醫療設施完全不足，但因為人口偏少，政府一直「充耳不聞」，建議政府設立離島專組，與鄉議局一同改善離島民生基建。甯同意政府有責任提供鄉郊地區基本設施問題，而非等待大型發展才連帶提供，承諾會繼續補足設施，未來政府也會做好部門之間統籌工作，包括民政事務總處和工務部門的協作溝通。