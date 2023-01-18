逾3.5萬長者申輪候資助長期護理服務　近1成申請被撤回

本港人口老化問題值得關注。輪候入住院舍的長者人數眾多，社會福利署在2021年7月推行更新的「安老服務統一評估機制」(統評機制)，包括將評估工具由2.0版本更新至「interRAITM家居照顧」9.3版本，並更新服務配對機制，透過全面評估個人生活功能的缺損程度、臨床特徵和護理需要等，為長者配對適切的服務。勞工及福利局今(18日)回應議員就統評機制的書面質詢，表示截至去年11月底有逾3.5萬人申請輪候資助長期護理服務，當中需要日間護理服務及到戶家居護理佔逾4成。不過，這些申請當中，有3,646宗為撤回申請，當局沒有備存撤回原因。

勞福局回覆議員李世榮的書面質詢時指，統評機制自更新以來，共收到35,729宗輪候資助長期護理服務的申請，當中申請輪候資助社區照顧服務(日間護理服務)以及到戶家居照顧服務的個案共15,989宗，佔整體個案約44%。而新機制推行至今，社署沒有接獲上訴個案，至於上訴前調解個案就有61宗，已有50宗獲解決，撤回的有7宗，調解進行中有4宗，沒有個案未能解決。

社署一直留意統評機制運作，並會定期檢視服務數據、個案評估和服務編配狀況，以確保統評機制有效運作。在新統評機制推行後沒有接獲上訴個案，而上訴前調解的個案數字亦較統評機制未更新前的同期少。