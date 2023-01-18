承認參與2019年理大暴動　3男判囚15至18個月及進教導所

2019年11月有大批示威者進駐香港理工大學，並與警方發生激烈衝突。其後警方包圍理大，有不少示威者企圖突圍逃離但失敗，不少示威者被捕，事後分別被落案起訴。其中一宗涉及8名人士的案件，當中1人已認罪及判刑，另外7人本於區域法院接受審訊，惟再有3人在開審前認罪，3人今（18日）在區院分別被判入獄15至18個月，一人則判入教導所。法官判刑時認為，3人本皆品格良好且土生土長的年輕人，卻不知就裏及受人唆擺，成為一場風暴的受害人，並要為此負上沉重代價。

今接受判刑的被告分別是梁子揚（26歲）、許寧軒（22歲）及張達榮（20歲），3人早前承認一項暴動罪。控罪指他們於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動；另外，梁子揚再承認管有適合作非法用途的工具，控罪指他管有1把扳手。梁被判囚18個月、許則被判囚15個月，張則被判入教導所。

法官判刑指，不能忽略本案案發前理大已發生暴動的背景，3名被告不會是控罪當天「空降」至案發地點，有理由相信他們是在當日之前暴動的一份子。惟法官只會基於指控他們的控罪之時刻作量刑，並希望各被告日後能痛定思痛，不再被激進政治思維衝昏腦子等。法官又提及，有被告的電話貼有一律師行的電話貼紙，且寫有「不要怕，我們都在」的字句，但沒有證據指是相關律師印製或派發，法庭亦不會在聆訊中查明事件，會留待有關當局決定是否跟進。

案件編號：DCCC 190､193､194､196､198､200､201/2021, DCCC 632/2022