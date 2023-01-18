去年逾3.4萬宗火警召喚　新修訂《危險品條例》設兩年過渡期

消防處今日(18日)舉行記者會，總結過去一年工作。該處於2022年共接獲34,775宗火警召喚，按年上升2.6%，當中3級或以上火警共5宗，較前年少1宗。樓宇火警共錄得31,111宗，按年增加6.7%，94.9%能在規定召達時間內到場，高出服務承諾的92.5%。至於特別服務則有35,314宗，按年下跌2.4%，其中一宗為去年9月秀茂坪的塌天秤釀3死事故。而在救護服務方面，該處去年共接740,129宗救護召喚，按年跌3.3%，其中緊急救護召喚共703,113宗，較前年下降1.7%，當中88%可在12分鐘的目標召達時間內到場。新修訂的《危險品條例》及其附屬法例於去年3月31日生效，設有24個月過渡期 ，令本港危險品的分類、標記及標籤等規管標準與國際接軌。提升舊式樓宇消防安全方面，去年9月完成公眾諮詢，大部分市民都支持，擬本年度把修例建議提交立法會審議。

該部門表示，過去一年除應付疫情挑戰，在滅火救援亦遇上考驗，全靠各同袍緊守崗位，迎戰而上。他提到，消防處落實架構重組，落實《紀律部隊職系架構檢討報告書》的建議，增設一個「副處長(公眾安全及機構策略)」 職位，原有的副處長職銜改為「副處長(行動)」，亦會增設行動支援及專業發展總區；原有的總部總區改名為機構策略總區，增設一個為期3年的「副消防總長(樓宇改善)」編外職位。來年工作計劃，預計本年招聘771名消防及救護職系人員，包括141名主任級及630名員佐級人員。當局承認招聘有困難，2022年要招聘119名消防隊長，但實際上只聘請到53人，一半人未能通過體能測試，故處方於上年中起於將軍澳消防及救護學院定期舉行體能體驗日，讓大專生參與，有體能教官指導他們訓練。

去年2至3月為本港第5波疫情高峰期，社區染疫人數急升。疫情下，救護服務需求急增，救護車處理個案時間較平常多1.5至2倍，曾同時有4分1人員因確診或隔離而未能執勤，加上消防車每處理一宗案後要徹底消毒，故人手及車輛供應均緊絀。處方就此實行多項特別措施，包括聘請退休救護人員、設立處長指揮室及救護指揮中心，又曾於去年3月當中5日發出「消防處全體人員緊急戒備」信息，包括取消人員休假。該處共安排20萬名確診者到社區隔離設施，聯同其他機構共運送逾1萬名院友往返隔離中心、暫托中心與院舍。處方又會善用科技優化服務，包括與本地大學合作，研究利用人工智能配合大數據和地理資訊進行運算，優化消防安全巡查、救護車部署及調派安排。另會建立流動應用程式協助山嶺搜救行動，配合流動裝置的定位儀器系統，更準確地估算失蹤人士位置，提升行動部署和大幅縮短搜索時間。