跨境學童最快2.1免配額來港上學　當局爭取以快測取代核酸證明

中港終於恢復免檢疫通關，惟本港仍有約3萬名跨境學童，在疫情3年間未能來港上學。當局早前表示，要等待農曆新年後，跨境學童才可每日回港上面授課，屆時不需經網上預約過關，也不納入通關配額。教育局今日(18日)向傳媒透露，爭取在下月1日讓跨境學童來港上學，至於檢測及隨行人員等安排則仍在商討階段。當局期望可讓跨境生以快測取代核酸檢測要求；同時爭取開放更多口岸予他們過境。

教育局預料，新年後有近7,500名中學，以及13,000名小學及幼稚園跨境學童需來港上課，但相信校巴未能趕及於下月1日接載學生，期望下月中可恢復服務。局方強調會盡快收集學校數據，包括哪些口岸較受家長及學生歡迎等，以便安排校巴。當局續指，正與相關部門溝通，商討有關跨境學童來港安排，盡量以「簡易過關」為目標，預先登記他們資料，節省過關時間。至於隨行人員安排，包括如何協助學童家長領取證明等，亦是考慮範圍之中，但強調一切需要視乎屆時有多少關口開放。當局亦會商討能否把跨境學童的隨行人員，列入免配額的安排。

至於中學公民科考察團方面，當局稱最快於4月復活節長假期復辦，但選址早期會以廣東省內省的短線行程為優先。局方會盡量爭取在今個暑假，按情況將交流團擴展至其他更遠省份。