童樂居虐兒案　23歲女職員否認控罪　表證成立2.9結案陳詞

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊。一名被指曾拉扯幼童致幼童跌倒而頭部着地，並涉把幼童拋向牆邊的23歲女職員，今（18日）於九龍城裁判法院否認一項虐兒罪受審。在案件被裁定表證成立後，女職員出庭自辯，稱當日只想把幼童拉回軟墊範圍，不欲該幼童接近另一名患病的小童，後見幼童正鬧情緒，才把其放置到一個安全地方，以讓幼童冷靜，強調並無意圖、亦不會為發洩或報復而襲擊幼童。被告完成自辯，案件押後至2月9日待雙方進行結案陳詞。

被告陳靄盈（23歲），否認於2021年12月2日，在旺角香港保護兒童會故意襲擊或忽略一名16歲以下的兒童X。控方主要依賴中心的閉路電視片段，沒有傳召證人。據雙方同意事實，被告於2019年完成幼兒教育高級文憑，並先後曾在兩間幼稚園實習，及後註冊成為幼兒工作員及幼兒中心主管，並於2019年10月14日始於童樂居任職。童樂居其後被人投訴有職員向幼童施襲，被告於去年2月被捕。

被告指已從童樂居離職，涉案男童X當時年約兩歲，她於事發前亦曾照顧X。她指當日想小童在鋪設地墊的範圍內活動，避免接觸被分隔開來的患病小童。X一度離開地墊，故她是想把X拉回到地墊範圍，X及後再試圖離開地墊範圍，又與她角力，她遂再把X拉回到地墊範圍。因X仍鬧情緒，她遂把X放在較安全位置讓他冷靜，並沒揪起拋下X。她強調沒有拋下X，「係就住力咁放佢喺地下」，其動作稍顯粗魯，但無意襲擊或傷害X。控方指片段顯示因被告拉X，致他跌倒且頭部着地，被告罔顧X安全。X沒有做出傷害其他小朋友或危險的動作，她卻把X拋向牆，令X頭撞牆又撞地，直指她是針對及故意襲擊X。被告否認控方指控，強調有注意力度及是想避免X傷害其他小朋友，亦相信其力度不會對X造成傷害等。

案件編號：KCCC 1888/2022