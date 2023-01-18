物流業苦況　議員形容呼吸都有困難　斥政府拆局換湯不換藥

近年香港在全球貨櫃港的排名節節下跌。立法會今日（18日）辯論有關鞏固香港區域物流樞紐地位議案。有議員直指現時香港物流業「唔好話升級，呼吸都有困難」，又指政府以短期租約向航運業界提供貨倉儲存用地，業界可能會「血本無歸」，令業界不願發展自動化，對物流業發展帶來嚴重後果。

航運交通界議員易志明批評，政府以短期租約向航運業界提供貨倉儲存用地，租約最多為期3至7年，每隔一段時間就要重新投標，萬一不能重新續標等同結業會「血本無歸」，令業界不願投資發展自動化提升處理效率，對物流業發展帶來嚴重後果。他又批評政府將運輸及房屋局分拆成房屋局與運輸及物流局，但沒有增加人手專責處理航運業界事宜，形容是「換湯不換藥」，要求成立航運物流署就航運業發展制訂長遠政策。

對於物流業的困境，議員林筱魯指現時香港物流業「唔好話升級，呼吸困難都有困難」，認為社會需要建立土地儲備表，要確保有足夠的港口和物流業用地供產業自主發展。他又指現時有規例妨礙物流業升級轉型，例如物業的高度限制，阻礙投資升級。議員黎棟國認為政府要為航運業提供適切幫助，令航運業得到科技發展，指如果香港研究上仍無方向，完全無行動的話，很容易給人拋離。他亦希望政府說明智慧港口的發展，惟政府回覆未有清晰說明具體方案。

運輸及物流局局長林世雄回應指政府會落實稅務優惠，以吸引更多航運公司落戶香港，指會與相關部門合作預留用地予業界發展現代化設施。他又指成立法定機構要視乎各地需要。