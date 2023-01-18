冀復常通關增到訪人次　西九文化區加設藝術場地及交通配套

隨着新冠疫情更趨穩定，本港市民生活踏入復常階段。為吸引市民到訪及推廣文化藝術工作，西九文化管理區今年將推出一系列藝術文化節目，以及新增往來西九文化區的交通配套，當中包括「西九文化區循環專線」，往來西九高鐵站至西九文化區，途中更會經過M+及香港故宮，期望吸引本地、內地及海外旅客到訪。

西九文化管理局發言人表示，香港故宮文化博物館自去年7月開放以來，已吸引逾71萬名訪客到訪；而M+博物館自2021年開放以來亦接待了240萬訪客人次，其中特別展覽「草間彌生：一九四五至今」更累計出售及發出近9萬張門票，料隨疫情進一步穩定，今年各展館的到訪次數將有所增加。

發言人又指，管理局已制定好西九局內休憩用地、表演場地、M+及香港故宮的租用政策及指引，將可租用的活動場地數目及面積，由以往的8個增至19個，整體面積更增加一倍至34,000平方米，加上去年由新鴻基投得興建的藝術廣場大樓，除穩定了管理局的財政盈餘，料可大幅增加未來西九區的零售、餐飲面積，部分場地可以優惠收費租予非牟利團體舉辦藝術教育的工作，以進一步推廣本地藝術文化工作。