加拿大海運天花板物料藏3000萬元冰毒大麻花　兩拆貨男被捕

執法部門早前根據風險評估及資料分析，鎖定一個來自加拿大的海運併裝貨櫃，當中有10批不同種類的貨物，其中1批報稱為天花板物料。上周六(14日)，執法人員檢查該個貨櫃，發現所謂的天花板物料共計57箱，分析X光影像，懷疑物料中層位置被掏空，估計藏有違禁品。執法人員進一步打開貨物包裝，揭發貨物表面有兩層塑膠物料覆蓋作掩飾，至於被掏空的位置則有多包可疑的草本植物及白色晶狀物，它們均經過真空包裝，在快速毒品測試下，相信分別屬大麻花及冰毒，其中前者總重約38公斤，後者重達34公斤，估計市值共約3,000萬港元。

執法部門指出，不法分子將兩種懷疑毒品混入正常貨物，再放置在貨櫃最深處，企圖蒙混過關，執法人員作出深入調查及展開監控遞送行動，揭發販毒集團利用本地物流業界，將該批貨物由物流倉庫運往元朗一處偏僻空地，昨日(17日)在該空地拘捕2名正在拆貨的涉案男子(40歲及38歲)，他們分別報稱無業及汽車清潔員，其中1人身上亦藏有小量懷疑氯胺酮(俗稱K仔)及懷疑大麻花。

執法部門相信，被捕人士準備拆貨取出毒品，再將之放入預先準備的尼龍袋，留待進行分銷，而今次行動已阻截該批毒品在長假期流入本港市場，亦截斷了毒販在本地的毒品供應鏈。另外，翻查該部門紀錄，過去3年一共從加拿大來港的貨物截獲18公斤冰毒，今次案件的檢獲量已超出3年來的總和近1倍。