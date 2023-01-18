城大引入乳牛作教學並供應雪糕　動保團體請願促保障牛隻福利

香港城市大學在大埔林村設置的教學農場去年啟用，大學從澳洲引入24隻乳牛，培訓有志專攻家畜的學生，獸醫系學生可體驗照顧乳牛、學習畜牧和農場管理﹐並預期乳牛每日生產約500公升牛奶，本月起可在城大出售新鮮牛奶及雪糕。不過，有動物保護團體今日(18日)就到城大請願，不滿校方以培訓獸醫為由奴役牛隻，又憂慮現有農場會額滿為患，不能生育及體弱年隻或會被人道毀滅，促學生聯署促請城大保護牛隻，承諾不殺不棄。

動保團體「地球共惜」今代表參與聯署的10多個動保團體，上午去到城大九龍塘校舍隧道入口請願，期間成員拉起寫有「城大奴役動物，牛隻終身被困」、「被迫懷孕搾奶，母子分離，用完即殺」的橫額，他們又展示母牛被人工受孕和用機器搾奶的圖片。團隊成員亦有向城大學生派發單張，呼籲學生罷買相關奶製品，並向城大代表遞交涉及10多個動保團體及逾千人的聯署請願信後離去。

「地球共惜」項目經理馬子琪指，城大的教學農場上限是60隻乳牛，而目前已有24隻，當牛隻生育後數量會增加，恐防數年後就會超出上限，而城大曾回覆指不能生育的牛隻會人道毀滅或屠宰，她認為此做法並不人道，促請城大承諾保護牛隻及保障牛隻福利。而牛隻要透過人工受孕去懷孕，即以人手拿著輸精槍伸入牛隻的直腸和子宮，導入精液，令其受孕，過程會令牛隻不安及痛苦，而牛隻生育後亦要母子分離，以及視牛隻為產奶機器等，都不附合當初城大提出的動物福利五大自由。她指城大農場比起工業化的乳牛工場清潔及新淨，認為城大需優先確保動物健康和福利的措施，例如考慮母子分離的必要性，以至牛隻的室外空間是否足夠。