4人違反檢疫及隔離　被判罰款4000至1萬元不等

雖然本港與內地已初步通關，但仍有港人因先前違反防疫規例而被判刑。衞生署今日報18日)表示，4名港人早前因違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），在獲發檢疫令或隔離令時，離開其檢疫隔離地點，今日分別在裁判法院被判刑。

其中3宗個案涉及一名29歲女子、一名31歲女子及一名36歲男子，他們早前確診新冠並獲發隔離令，但在隔離期尚未屆滿前，他們分別在去年9月20日、10月22日及7月30日離開其隔離地點。其中31歲女子及36歲男子亦分別移除電子手環。29歲女子今日於九龍城裁判法院被罰款8,000港元；31歲女子則在於屯門裁判法院就兩項控罪合共被罰款10,000港元。而36歲男子於粉嶺裁判法院就兩項控罪，合共被罰款4,000元。

餘下的個案涉及一名59歲男子，他早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，他於去年6月13日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第32（1）及（3）條，今日於九龍城裁判法院被罰款8,000元。