高銀旗下公司及潘蘇通拖欠逾8億　法官裁定公司須還款

已破產的高銀金融前主席潘蘇通，及案發時屬高銀金融旗下的金鋑有限公司（下稱金鋑），去年4月被一間管理顧問公司入稟高院，指他們在前年借款5億港元，但未有如期償還，遂連同利息等，追討約8.1億港元。由於潘在原告入稟後被頒令破產，故原告先剔除有關潘的訴訟，並針對金鋑申請簡易判決。高院原訟庭法官吳嘉輝去年8月聽取陳詞後，今（18日）頒判詞，裁定原告勝訴，下令金鋑需償還約8.1億港元。

原告是Outstanding Management Consultation Limited，兩名被告依次是金鋑有限公司和潘蘇通。入稟狀指，原告在2020年5月28日依據協議，借5億港元予首被告金鋑有限公司，次被告潘蘇通則為貸款擔保人。但被告未有如期還款，雙方多次達成補充契約，准被告延長還款期。不過，被告始終未在期限屆滿前還錢。期間，次被告曾開出3張支票給原告，銀碼約6.4億港元，惟結果未能成功兌現。由2021年2月至2022年1月，首被告只償還了約1億港元。

首被告抗辯時指，2020年5月28日所訂定協議應被視作無效。惟法官在判詞中則指，潘蘇通當時作為高銀金融主席及相關公司董事，他不可能沒有經過深思熟慮，就促成首被告與原告之間的協議。何況證供顯示，在5月28日及29日，高銀法律團隊與原告法律代表有電郵往來，就着草議協議交換意見。因此，顯然2名被告是在取得法律意見及知悉協議細節才簽署。綜合所有因素，法官認為首被告沒有合理抗辯理由，故判處首被告敗訴，需向原告賠償，並支付相關訟費。

案件編號：HCA 321/2022