涉強行與分居妻性交及以異物插下體　地盤管工2項強姦罪成

地盤管工被指不滿分居妻在中秋節與其他男子約會，趁妻子返家時尾隨入屋，涉一晚內4度強姦妻子及一次強行肛交，在肛交前還把護膚品樽及爽膚水樽插進妻子陰道。妻子其後趁該丈夫入睡後致電鄰居求救，結果警員奉召上門將其丈夫拘捕。涉案管工早前否認強姦等罪，案件今早（18日）審結。由7男2女組成的陪審團，經退庭商議約8小時後，裁定當中2項強姦罪成，連同被告早前承認的1項妨礙司法公正罪，將押後至2月22日判刑，期間為事主索取創傷報告，被告須還押。

代號CSC的被告現年43歲，任職地盤管工。他過往有一項刑事恐嚇案底。控方透露，該案發生在2019年7月，當時被告與另一名女子發展情侶關係，女方之後鬧分手，被告即恐嚇她，若不分手就把2人性交片上載互聯網。被告之後被裁定罪成，判囚4個月，上訴亦失敗。本案中，被告原被控於2019年9月14日在葵涌一單位，4度強姦現年42歲的妻子X，及在X不同意下與她肛交。控方案情完結後，其中一項強姦罪獲控方不提證供起訴。陪審團今以7比2大比數及一致裁定2項強姦罪成，至於餘下一項未經同意作出的肛交罪及一項強姦罪則被判無罪。被告聞判期間，一直低雙手合上低頭。

X審訊時作供指，9月13日中秋節，她與一名男子外出後獨自回家。當晚上近12時抵埗，開門之際被告突然衝出，先把她推入屋，再將推她入房，扯她的衣服及扯甩她內褲，又用USB線綁着她雙手，與她性交並在她體內射精。完事後被告稱「一日未簽字離婚，你一日都係我老婆」。之後被告再2度強姦她，把護膚品樽及爽膚水樽塞入她的下體，及強行與她肛交。

案件編號：HCCC 284/2020