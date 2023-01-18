去年首10月2222名青少年被捕　涉詐騙5年間升1.39倍

青少年犯罪問題一直受關注，保安局今(18日)表示，因干犯刑事罪行而被警方拘捕的青少年(10至20歲)，去年首10個月有2,222人，2021年則有3,021人。以去年首10個月與2018年同期比較，就被捕的青少年人數而言，上升最多的首3項罪行為詐騙(被捕人數上升1.39倍)、刑事毀壞(上升64%)及嚴重毒品罪行(上升44%)。

青少年可能因受到朋輩的影響，或為了「搵快錢」，而被不法分子利誘進行違法活動，包括販運或吸食毒品、非法收債、借銀行戶口予他人作不法用途等。當局回覆議員鄧飛的書面質詢指，以去年首10個月而言，被捕青少年犯下「其他」罪行的有711人，傷人及嚴重毆打有319人，刑事毀壞有253人，嚴重毒品罪行有257人，詐騙有234人。至於被收納入懲教院所服刑的青少年在囚人士(14至20歲)，2022年有352人，較2021年的451人，下跌近22%。

針對黑社會招攬青少年犯案的問題，除了在學校附近加強巡邏及執法行動，執法部門及非政府機構不時前往一些青少年經常流連的地方接觸「夜青」，為相關青少年提供適切的跟進支援，防止他們受不法分子引誘，誤入歧途。就青少年在囚人士的更生方面，懲教署一直致力為青少年在囚人士提供適切的更生計劃，當中不少涉及嚴重罪行及思想激進人士被收納入懲教院所，懲教署因應他們的更生需要，推出「沿途有『理』」計劃，致力按三大更生計劃方針，分別為認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整，以及生涯規劃及家庭關係重修，協助重新建立正確的價值觀。