衞生黑點網頁月內推出　卓永興強調打擊計劃未完結

港府將會推出網站，供市民查閱當局打擊衞生黑點行動前後的對比。政務司副司長卓永興撰文指，不少市民誤以為「政府打擊衞生黑點計劃」只執行3個月便會結束，他強調計劃會持續進行，並會保持巡查、執法力度，絕不會放鬆打擊衞生黑點的工作。他又指，政府會在月內推出網頁，列出所有衞生黑點，供市民查閱黑點行動前後的情況對比，市民亦可舉報「復發」個案及建議新黑點，加強監察計劃成效。

卓又指出，政府會提高環境衞生法例的罰則，包括店舖阻街的定額罰款增至6,000港元，預計今年年中實施，加強阻嚇力，並計劃修例賦權食環署人員，在特定情況下移除貨物，提高執法成效，亦會檢視例如有人餵飼老鼠、曱甴等損害環境衞生的問題。就中港兩地通關，卓永興指重視通關後可能出現的水貨活動問題，如對口岸周邊地區，尤其是北區、元朗和屯門街道整潔的負面影響，當局會及早採取行動。而由於過往不少水貨客是香港居民，為免市民墮入法網，當局會在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客，有否攜帶受管制藥物出境。

至於搶人才方面，卓表示正協調就退稅安排擬備條例草案，向合資格外來人才退還在港置業的額外印花稅，計劃今年3月把條例草案提交立法會審議，稅務局會於草案通過後接受退稅申請。