楓樹街檢測站凌晨仍有逾200人排隊 有市民苦候近10小時

深水埗楓樹街球場檢測站外，昨晚(18日)深夜11時許，有近300人排隊等候登記檢測，不少人都趕着核酸證明回鄉過年。至今日(19日)凌晨時分，仍有近200人排隊，球場的燈已關掉，有部分人士鼓譟，執法人員在場維持秩序；有市民指在昨午3時到場，苦候近10小時才能接受檢測，批評檢測站人手不足。

余小姐今日將帶同兩孫兒返廣東省開平市度歲，她稱在昨日已預約檢測，下午3時抵達球場，現場人多混亂。至今晨1時，她仍在等候，余女疑因錯過籌號，須要再預約今午12時進行檢測；她指已預約一輛中港七人車，在今晚6時至8時開往開平，費用約5000港元，如明日趕不切出核酸證明，會損失包車費用。

另外，李太準備今晚帶同10歲兒子返深圳過年，她已預約在傍晚6時抵達，惟排至深夜仍未做到測試，她指；剛到球場時好多人，但不混亂，場內無職員疏導，當排至今晨1時許，有市民因苦後6至7小時，因排得耐，又捱肚餓，引起一批市民鼓譟。李太續指，她兒子在放學後同到場排隊，今日早上6時又要起床上學。

此外，陳太預約在昨午4時30分檢測，她因要往健康院，恐未能趕到球場，故叫其家姐代為排隊，陳女於5時抵達，但排至今晨1時仍未進行檢測。