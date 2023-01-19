環保署年初八起回收棄置桃花　全港設55個收集點

農曆新年將至，市民都會買年花應節，但佳節過後，鮮花謝去，隨意棄置會增加堆積區壓力。環境保護署呼籲市民及工商機構透過桃花回收計劃，由本月28日(年初八)至下月12日，可於全港5５地點將擬棄置的桃花交予回收。

回收計劃分為兩階段，首階段由本月28日至下月5日，位於屯門稔灣路的Y·PARK [林·區]的中央收集站，以及54個地區收集站，包括「綠在區區」11個回收環保站、6個離島廢物轉運設施及37個公眾垃圾收集站，可供市民回收桃花。次階段下月6至12日，市民及工商機構可於星期一至星期六上午9時至下午6時的辦公時間內，將桃花直接送往Y·PARK [林·區]。

環保署發言人表示，為方便市民參與桃花回收計劃，收集日期將由上年的八日延長至今年的九日。回收得來的桃花會在Y·PARK [林·區]與其他園林廢物一同被轉化成再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾和藝術品等。是次計劃只限於回收桃花。請注意乾淨回收，桃花在送往回收前須拆除揮春及膠帶等裝飾物品，以免影響其回收再造的過程。環保署亦鼓勵市民重新栽種年桔等其他小型植物；裝飾物則可貯存再用，惜物減廢。凡於Y·PARK [林·區]或「綠在區區」回收環保站回收桃花的參與者，均會獲發電子證書；而將桃花運往「綠在區區」回收環保站的參與者更可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。