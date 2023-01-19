情人節前自訂車牌拍賣　「10VE Y0U」、「B1G W1FE」表愛意

運輸署表示，自訂車輛登記號碼拍賣會於今年2月11日在灣仔香港會議展覽中心新翼L1樓N101會議室舉行，當日將公開拍賣240個已獲批准的自訂車牌。拍賣會於情人節前舉辦，相關獲勾出的自訂車牌有部分英文字母及阿拉伯數字組合所表達的意思「甜思思」，例如「10VE Y0U」、「B1G W1FE」、「HEART」等，市民或可投來向伴侶表達愛意。

其他自訂車牌的英文字母及阿拉伯數字組合所表達的意思亦甚具玩味，例如「0LDS0UL」、「KA1 TAK」、「BADLADY」、「UPT0Y0U」，甚至連奇洛李維斯主演的賣座荷里活動作電影《殺神John Wick》的 「J0HNW1CK」都有。

自訂車輛登記號碼的底價為5,000港元。已繳交5,000港元按金的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投，包括競投第一口價，否則所申請的自訂車輛登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。競投人士應帶同身份證明文件、公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，以便在成功投得車輛登記號碼後立即辦理登記及付款手續。成功競投人士亦可以「易辦事」繳款，但需留意繳款卡的同日過數款額上限。期票、現金、信用卡或其他繳款方式將不被接納。