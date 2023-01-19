抗疫聽民意　同心合力保平安

虎年港人多「苦劫」，多疫齊發，除遭受新冠疫情衝擊外，又有猴痘襲港，社區再現大鼠戊肝，而傳播不明的類鼻疽更於短短數月奪去多條人命，大眾人心惶惶，正正對應虎年黃大仙所賜的下下籤「蔡母遇險」，政府的抗疫無章更使市民當災，出現第5波疫情慘況。兔年將至，疫情稍緩，黃大仙則就本港的衞生情況賜下第79籤、中平籤的「蘇秦封相」，玄學家則稱同籤的原始版本為「鍾馗得道」，得此籤代表陰氣重，反映疫虎爪下香江死得人多，社會積累怨氣，寄語港府防疫應多聽民意，民眾亦應同心協力，方可百毒不侵。

籤詩「富貴有如春夢熟，世人何苦力爭求，任他秉笏當朝立，到死惟留土一坏。」玄學家吳奇雲指出，「蘇秦封相」版本的意思是，富貴的夢怎樣求亦未必能得到，過於堅持最終也沒意思，死了變回塵土。蘇秦為極具智慧的人，但比較「硬頸」固執，封為丞相前十多年周遊列國游說六皇帝攻秦，但多數被趕走。經過十多年，他才能成為六國大封相，但很快便戰死沙場。

而「鍾馗得道」的版本中，鍾馗為唐代有識之士，雖被皇帝賞識，但鍾馗未有聽從皇帝的指令，很快便遭棄用憤而自盡。吳奇雲認為，此籤對應衞生的問題並非好籤，而兩個版本的籤文均顯示皇帝都因偏見而未有重用忠臣，勸誡不論港人還是港府，若只堅持自己的想法，不聽別人意見，身體上有機會受損，並舉例指面對眾多疫情下，官民需合作，採取適當預防措施，「聽吓人哋意見」，設法改善健康情況，否則將「到死惟留土一坏」，眾多人會離世。