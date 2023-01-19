樓市辣招綁緊　經濟難復舊觀

本港經濟於過去一年受新冠疫情、防疫措施、環球經濟拖累而飽受煎熬，恒生指數一度跌穿15,000點，樓市交投淡靜，持續出現蝕讓盤，投資損手離場的人不計其數。虎年港人吃了苦頭後，兔年經濟能否一躍而上呢？黃大仙賜予第77籤「公冶長受劫」。玄學家指此籤暗示，樓市辣招幫倒忙，並指經濟於下半年有望改善，但始終未能回復幾年前的光景。

「公冶長受劫」為中平籤，籤詩是「鳥語能通公冶長，南山得箇虎抬羊，其身雖在於縲絏，到底非關自己殃。」《黃大仙靈籤正解》指，此籤古人公冶長為孔子的弟子，家貧而能通鳥語，有一日有小鳥飛來向他說：「公冶長，南山有虎拖羊，你食肉，我食腸吧！」公冶長抵達南山後，見到有一虎正吃羊屍，他趕走老虎，把腸臟留給飛鳥，自己則帶羊肉返家。後來失羊的人追尋到公冶長，認定他偷羊。公冶長及後被官府判囚在獄中，後來該鳥設法相救，公冶長得脫官非。

玄學家吳奇雲指出，本港經濟受外圍因素所拖累而受困，而為應對負面因素，港府設法穩定市況，卻反因時勢轉變而收壞影響。例如近期被指拖累樓市、原本打算壓抑炒賣而穩定樓市的「辣招」，雖然能夠「趕走老虎」，迅速阻截短炒的情況，但措施於現時淡靜的市況卻形成「雙重打擊」。吳形容，公冶長入獄相對應樓市受困，「好心做壞事」。

不過，吳又估計本港經濟於兔年下半年雖然有望改善，但過去數年的經濟已遭受劫難，損失已存在，始終未能回復幾年前的光景。他又說，此籤暗示會有是非，相信政策變動與否均招激烈爭議。