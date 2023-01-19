遲起步招兵　人才恐凋零

無能港府領導無方，直至大量港人移民，外資企業遷移總部，始驚覺香江早被掏空，人財皆失方才亡羊補牢高呼要搶人才、搶企業。黃大仙就本港人才荒賜下第84籤「韓信投軍」，借古人背楚投漢只求重用，教訓當局切忌自負，盲目迷信香港仍是昔日東方之珠，能人不招自來，應積極多作舉動，否則人才只會被撬走，終如項羽一敗塗地。

第84籤「韓信投軍」屬中吉籤，籤文云：「滿腹奇才志未沖，鉄鷄難舉意無容，張良指示身投漢，項羽烏江命自窮。」參考由管理黃大仙祠的嗇色園委託出版的《黃大仙靈籤正解》，若得此籤為老闆或管理層人士，須小心人才流失，若得力助手投靠對手，對公司有極大影響。玄學家吳奇雲表示，此籤已直言港府注定搶人才失敗，明顯提醒管理層現時的方式太自負、太偏激及堅持己見，正如項羽對待韓信的方式，最終逼走韓信繼而投靠劉邦。

至於籤文是否有提及香港有哪些競爭對手有機會搶走本港人才？吳奇雲僅指出，劉邦建立的蜀漢，位置相當於現時中國西南面的四川省一帶，即競爭對手或與香港以西的地方有關。本港主要競爭對手向來是新加坡，而事實上不僅是新加坡，泰國、越南等東南亞國家早已通關吸引外資，社會早已復常回復經濟動力，而香港至今仍空談搶人才，所有措施均遲起步，「搶人才」分分鐘變成繼續「失人才」。

事實上，港府去年發表新一份施政報告，聲稱會提出多項措施「搶人才」之際，投資推廣署及政府統計處同年11月亦發表「2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，再次以數據證明外資對香港的抗疫清零政策失望。該調查指，去年有香港境外母公司的駐港公司數目下降至8,978間，為自2019年以來首次少於9,000間。其中，在港設地區總部的為1,411間，較2019年的1,541間，大幅減少130間。

更甚的是，多個專業範疇的外資企業數目亦大幅減少，流走最多是進出口貿易、批發及零售業，較去年減少了124間，跌至4,170間；其次是較多專業人士的金融及銀行業，由2018年的1,806間減至1,683間，減少了123間；再次仍是專業人士較多的專業、商用及教育服務業於兩年間有84間撤離香港，減至1,308間。

雖然上述統計處報告剛好發布在施政報告後，港府的多項「搶人才」政策在期間陸續公布，惟早期有專家評論指接下來3年香港人口流失問題可能會持續，直指解決問題的關鍵是要留住本地人才「保本」之餘，再吸引外來人才。惟令人失望是港府多月來所公布的措施空泛，外界普遍只見其行政架構擴建，如設立多個網上平台及計劃，如「人才服務窗口網上平台」、「科技人才入境計劃」等，惟皆是守株待兔之策，實際行動欠奉，恐怕難有實際成效。