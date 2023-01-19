無人願聽庸官擺布　施政多徒勞

港府新管治班子上場逾半年，議會亦煥然一新，市民關注行政立法相配合下，過去冗贅低效，差強人意的施政表現會否改變。但黃大仙賜予第89籤下下籤「吳季子掛劍」，此籤求事業看似機會不少，但徒勞無功居多，籤中古人婉卻國君求劍，重返舊地時故人已逝，反映無人願聽官僚擺布，施政仍舊波折重重。

第89籤「吳季子掛劍」，籤文云：「他邦遠歷佩魚腸，誰料徐君意欲將，既返願為相贈答，且懸樹下表情長。」玄學家吳奇雲指，籤中古人吳季子周遊列國，寓意即將會有更多人離開香港，正符合近年多港人選擇移民或到海外升學情況，只是今年會較去年更多。若問港府施政表現，亦代表港府愈是想留人才，人才愈流失。其中籤文中的魚腸劍是名劍，代表珍貴的東西，吳奇雲指隋國君主至死仍得不到，是不吉利情況，直言是代表今屆港府愈想得到的珍貴東西，愈是得不到，「有愈叫愈走的意思」。

吳奇雲指，籤中古人吳季子有覺隋國君主不是強大有能力之人，因此周遊列國尋找更合適發展的國家。而今屆港府上場後，不論是疫情、鼠患、治安樣樣管治成績欠佳，早已失去市民的信心。早前政府統計處數字顯示，亦再次證明籤文意思，由2021年中旬至2022年中旬，淨遷移人數達11.3萬，創下自1997年有紀錄以來新高；而另一情況亦顯示，俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」申請數字，去年亦達1.47萬人，創下22年新高，預料今年在恢復通關，往來海外航班陸續增加，港人外出更便利或令移民人數更多。

至於籤文對現屆港府有何建議呢？吳奇雲指，現時港府的表現，令不少市民已不會再聽從，籤文則未見有再多啟示，或許要自求多福。根據管理黃大仙祠的嗇色園委託出版的《黃大仙靈籤正解》指，此籤為下下籤，求得者要小心趨避，凡事要謹慎，不可任意妄為。