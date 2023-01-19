去年交通事故多　出門小心免招禍

本港馬路炸彈處處，壬寅虎年亦發生了不少大型交通事故，市民只求兔年出入平安。黃大仙賜予第54籤「莊周蝶夢」，玄學家指此籤並無兇險之象，加上癸卯兔年並非驛馬年，預料本港交通意外會大為減少。但他指，隨着通關市民外出旅行無阻，籤文提示大家出門外遊時需小心飛機故障，出門遠行萬事小心，自然玩得更開心。

第54籤「莊周蝶夢」屬中平籤，籤文云：「莊周酣眠成蝶夢，翩翩飛入百花叢，天香探得歸來後，猶在高床暖枕中。」玄學家吳奇雲指，壬寅虎年屬「驛馬年」，正所謂驛馬星動，會引來不少與交通運輸相關的意外事故，正如港鐵意外連連，信號系統不時故障已屬事小，去年行駛中的列車都可以甩車門出軌，不但導致乘客受傷，更令市民對港鐵系統失信心。除了港鐵，疫情下市民留家抗疫，外賣需求就增加，亦多了人投入送外賣大軍，惟亦引起更多意外，更造成人命傷亡情況。

踏入癸卯兔年，吳奇雲指並非驛馬年，交通意外會相對減少，惟指大家需要留意飛機情況，因有機會與飛機相關的問題會較多，但並非大型意外，或會是一些機件問題，航班及旅客會有少許阻滯。