懶理改革聲　司法仍戀英

本港司法界存在不少弊端，例如部分案件判決不公，表證成立但最終被告脫罪；回歸邁向26載，法官仍堅持英治時期傳統戴假髮審案，社會要求司法改革之聲不絕。黃大仙向司法界賜予第45籤「王質遇仙」，籤中樵夫入山砍柴，忽遇兩翁正在下棋，好奇下觀棋看得入神，山中七日世千年。玄學家指，司法界不應抱殘守缺，像樵夫般不問世事只顧珍瓏，是時候「瞓醒」順從時世拋英棄殖。

第45籤「王質遇仙」屬中平籤，籤文云：「採樵不意到雲巔，閒看敲棋二老仙，柯爛也思歸故里，山中七日世千年。」參考由管理黃大仙祠的嗇色園委託出版的《黃大仙靈籤正解》，此籤若問事業，仙師建議在職者莫浪費時間於無謂的事情上。玄學家吳奇雲指，籤文故事是提醒得籤者不要留戀過往日子，因為籤內古人王質在山上一日，晃眼醒來下山已是世上數年，家中變遷已定。

吳奇雲直言，本港司法界如王質上山，在山上沉迷看神仙博弈，醒來落山一切已變，有告誡司法界人士不要沉醉於過去，須知醒來亦要面對已轉變的現實世界。他又指，從籤文中再解釋，指事實上司法體制已有定案，大局已定，建議司法界要順從現時規則行事，正所謂已有定數，隨遇而安的意思。

今年將是香港特區政府成立26年，惟本港司法系統依舊眷戀過往英殖時代的制度，例如區域法院及高等法院的法官，審案時仍然穿戴假髮及法袍，兩者均帶有強烈的殖民色彩及象徵。去年曾有律師背景的議員「睇唔過眼」，向司法機構查詢，要求除去殖民地文化的衣着和儀式。然而，最諷刺是司法機構的回覆，指法官在法庭佩戴假髮及穿袍的傳統，在體制中是由來已久，稱是反映法庭的莊嚴性，更自我合理地指是對「一國兩制」下繼續實行普通法制度具一定象徵意義。

另一個本港司法界亂象叢生鐵證，是從上訴庭駁回律政司反對黎智英聘請英國御用大律師為其抗辯一事，幸最終全國人大常委會釋法，透過解釋《港區國安法》第47條，指出外地律師能否參與國安法案件一事，是涉及國家安全的認定問題，作出了恰當解釋。