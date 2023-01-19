罪案圍城　好轉還待立秋後

本港近年內外交困，治安急轉直下，斬人案幾乎兩三日便發生一宗，加上鬧市搶劫案不斷，被喻為「國際大刀會」。黃大仙虎年賜第70籤「塞翁失馬」，指走私、販毒、打劫等罪案頻生，不幸言中。仙師兔年再賜予第29籤「王羲之賞菊」，籤詩一片美輪美奐之象。不過，玄學家指此籤原題為「張翰思鱸」；籤書亦指張翰本為晉朝司馬，掌兵權，但社會發生動亂之時卻辭官還鄉，雖然未被禍連，但明顯當官不作為。玄學家指治安問題會在秋天後好轉。

中吉籤「王羲之賞菊」的籤文「鱸魚作膾菊花黃，美酒盈樽近晚涼，泛棹正當潮上侯，這般佳景樂無央」，《黃大仙靈籤正解》指此籤出自《晉書‧張瀚傳》，張翰，晉代吳郡人，官任司馬，當時政局紛亂，生靈塗炭。張翰不欲捲入漩渦，於是藉秋風起，思念故鄉的鱸魚、菊花，而辭官歸故里，避過遭禍連。此籤或暗示港府過去一年未有積極解決治安問題，反而本着「好官我自為之」，使治安之亂未能板平。

籤詩則描述吃鱸魚魚生，飲美酒，寫黃菊花，秋高氣爽。玄學家吳奇雲指出，秋天為鱸魚最肥美時間，暗示治安問題仍要等待立秋才會變好，而上半年港人仍有怒氣、怨氣，仍會有一段短時間治安不佳，市民、港府繼續要提防罪案。但立秋後，本港經濟料大有改善，「人人有工開；人人搵到錢」，歌舞昇平，原本依賴搶劫維生者亦會忙於工作，無暇幹壞事，故罪案會大幅減少。