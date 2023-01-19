假難民禍港多時　摒棄舊策可遏止

假難民纏繞禍港多年，偷渡客濫用免遣返聲請程序留港，作姦犯科，成治安毒瘤，但港府為履行聯合國《禁止酷刑公約》，過去10年，港府已為他們狂燒85億元公帑。黃大仙繼虎年就假難民問題賜予中平籤「莊周活鮒魚」，警醒港府當機立斷除毒瘤，兔年再賜第45籤「王質遇仙」，亦是中平籤。玄學家指公約規限本港多年，正如籤中樵夫被困山中，認為此籤寓意當局要加快處理問題，將不合難民資格的人應該盡快踢走。

「王質遇仙」的籤文是「採樵不意到雲巔，閒看敲棋二老仙，柯爛也思歸故里，山中七日世千年」，《黃大仙靈籤正解》指古人王質是樵夫。有一日，他上山砍柴，看見兩位老人家在下棋對弈，棋局適逢敵手，變化萬千。王質看得入神，忘記一切，直至7日7夜棋局完結後，才醒悟要取柴回家，但發現砍柴的斧頭爛了，回到家時附近一切亦改變了，才晃眼發現已離家過千年了。

玄學家吳奇雲指出，多年前簽署的《禁止酷刑公約》已不合時宜，正如樵夫落山回到家中，不能返回千年前之境。吳提到，《公約》、免遣返保護聲請已有審核制度，港府宜理順機制，將不符合難民資格的人「扔佢走」！至於真正符合難民資格可留下的人，港府則宜協助他們融入社會。

翻查資料，截至2022年9月，滯港的免遣返聲請者現時有近1.5萬人，當中包括約200人的聲請尚待當局審核、約2,800人就當局的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會決定、約8,200人正提出訴訟，約1,500名聲請被拒者在囚等原因留港，餘下約2,200人正被安排遣送。

在2022年1至9月期間，共304名獲發「行街紙」擔保外出的非華裔人士因涉嫌非法受僱而被拘捕；共528人因干犯刑事罪行而被拘捕，當中分別有約20%涉打鬥或藏有攻擊性武器等罪行，即每20人便有一人懷疑犯罪。另由2009年底至去年9月，在完成審核的26,619宗聲請中，獲確立的酷刑或免遣返聲請只有291宗，僅約1.1%。