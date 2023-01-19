港註冊虛幣交易平台創始人在美落網　涉洗黑錢7億美元

美國司法部周三（18日）宣布，逮捕了在香港註冊的加密貨幣交易平台Bitzlato Ltd的大股東兼聯合始創人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌處理7億美元（約54.6億港元）的非法資金。

40歲的列科季莫夫是居住在中國深圳的俄羅斯公民，他周二（17日）在美國佛羅里達州邁阿密被捕，罪名是經營從事無牌貨幣兌換業務的交易平台。美國檢察官指，Bitzlato與Hydra Market兌換了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market是一個俄羅斯的暗網，美司法部形容它是一個出售毒品、被盜財務信息、偽造身份證件和洗錢服務的非法網上市場，美國和德國執法部門於去年4月將它查封。檢察官還說，Bitzlato還接收了超過1,500萬美元（約1.17億港元）的勒索軟件收益；又指自2018年5月3日以來，Bitzlato已經處理了價值45.8億美元（逾357億港元）的加密貨幣交易，其中很大部分是「犯罪所得」。

美國當局指列科季莫夫在深圳協助運營Bitzlato，該公司在知情下為美國客戶提供服務，並使用美國網上基礎設施與美國交易平台進行交易。美國副財長阿德耶莫指，Bitzlato多次提供交易便利予跟俄羅斯有關聯的勒索軟件集團，包括勒索軟件Conti背後的匪幫，而Conti與俄羅斯政府以及與俄有關的暗網市場有聯繫。美副司法部長莫納科則揚言：「無論你是在中國或歐洲違反我們的法律，還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統，你都可預期會在美國法庭內，為你的罪行負責。」