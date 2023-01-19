擬開跨境校巴接載學童　籲快測代核酸檢測　校方促當局加快審批

中港終於恢復免檢疫通關，惟本港仍有約3萬名跨境學童，在疫情3年間未能來港上學。當局早前表示，要等待農曆新年後，跨境學童才可每日回港上面授課，屆時不需經網上預約過關，也不納入通關配額。教育局表示，爭取在下月1日讓跨境學童來港上學，至於檢測及隨行人員等安排則仍在商討階段。當局期望可讓跨境生以快測取代核酸檢測要求；同時爭取開放更多口岸予他們過境。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今早(19日)在電台節目表示，內地不少核酸檢測站已經關閉，期望當局加快審批，容許學童過關時，以快速測試取代核酸檢測，並豁免低年級學生的家長、保母等照顧者的過關配額。

他任職的小學中，有200多名跨境學童，佔全校約三分一，部分學童自疫情以來，3年未曾回校上課。為協助跨境學生熟悉校園，校方安排迎新活動和延長小休時間，並增加駐校社工作支援。跨境校巴方面，有待當局審批跨境校巴經羅湖、落馬洲口岸的禁區紙，預計最快下月中才能安排接載學童，並建議港鐵安排專卡列車，方便學童上學。元朗商會中學校長丘志良亦表示，疫情期間，他所屬的學校約有一半跨境學生已退學，選擇留在內地上學，期望當局容許跨境學童的核酸檢測改為快測，方便家長。