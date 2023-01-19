截至昨日逾20萬人北上　當局續與內地商全面通關

港府今日(19日)表示，香港本月8日起和內地通關，連日來運作良好，高鐵本周日(15日)營運以來，實施至昨天(18日)每日有超過2萬多人經各口岸到內地，至今往來人次已逾20萬。通關協調小組和內地協調，令農曆新年間有超過8萬人可以到內地，當局承諾會與內地進一步商討，務求盡快全面通關。港府代表將盡快到訪廣東與大灣區各領導交流，例如3月出席博敖論壇等。

旅遊界議員姚柏良旅遊業經歷3年疫情重創，復甦需要時間，酒店仍依靠本地客，航空業亦僅有3成多運力。他促政府協助，並希望交代如何幫助業界踏上復常之路。港府回應時指，明白旅遊業界3年內最受打擊，出入境人數在1月8日通關後，相比過往其實1成都不足夠，相比過往大節日更只有7%左右。當局建立運力仍需要時間，每一個環節都希望聽議員意見，但指每次涉及通關都需要內地政府及港府共同討論，期望盡快縮短復常時間，為此港府會多去外訪宣傳。

當局亦成立人才服務窗口對外搶企業搶人才、全力出擊，認為措施推出反映正面。他又以高端人才通行證為例，指在半個月內接獲5,800個申請7成獲批，其餘申請仍在處理當中。地區事項統籌小組已清理600個衞生黑點，保持3,700個公共地方長期清潔，打擊多個黑點，如春英街等。當局下一步目標是要清除至少75%的衛生黑點。

行政立法關係方面，過去共舉行6次前廳交流會，政府向立會提交25條條例草案當中20條已通過審議且獲通過，今年政府設計提交超過30項議程，體現愛國者治港。政府亦會研究如何在前廳交流會工作增加互動。