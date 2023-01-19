承認腳踢「私了」途人　高智商自閉青年囚24個月

3年前的農曆年初二晚上，有大批示威者聚集於旺角一帶紀念2016年發生的旺角暴動事件，其後演變成警民衝突，並發生「私了」傷人事件。1名男途人凌晨途經旺角砵蘭街時，因踢開擺放路上的發泡膠箱而惹不滿，遭示威者拳打腳踢圍毆及被「爆樽」，致頭部受傷及臉上留下疤痕。事後1名曾腳踢該途人的男生被捕，他早前在區院承認暴動及傷人2罪，今天（19日）接受判刑。法官李俊文接納男生角色次要及非預謀犯事，亦考慮到他有自閉傾向，與人溝通能力及察言觀色的能力有限，不能排除他指誤會事主與記者及救護員爭執而襲擊的可能性，幸事主傷勢不算嚴重，且男生事隔3年才面對判刑，相信他及家人承受一定壓力，考慮後判他入獄24個月，及令他須向事主賠償6000港元。

被告馬俊棋（21歲），承認於2020年1月26至27日，在旺角砵蘭街與山東街一帶參與暴動，及傷害男事主X。辯方的求情文件指被告有自閉傾向，社交及溝通能力有限，雖智商達130的優異程度，卻因家庭關係而發展未如理想。被告心理報告亦指被告有嚴重社交溝通缺損，缺乏成年人應有的責任感，難以理解他人情緒等。辯方指被告只是回家途經見人群聚集而參與，因誤會事主與在場記者及救護員爭執才參與襲擊，事後得悉誤會了而感到後悔，並認為因被告自身的問題，其道德責任亦較其他參與者為低，而被告亦願意賠償。

案情指當年1月26日有團體申請舉辦「勿忘魚蛋 捍衞本土」的公眾集會，有關申請雖遭警方反對，但當晚仍有大批人士聚集旺角砵蘭街一帶，並演變成暴動，期間發生2名男子被黑衣矇面示威者襲擊的事件。警方雖向示威者發出警告，要求他們散去，但示威者仍然聚集，且堵路癱瘓該處交通，又與警方對峙及縱火等。而被告當時沒戴口罩，並在示威者群中叫口號回應等。翌日凌晨，光頭的事主X（46歲）途經砵蘭街與山東街路口，並踢開路面上的發泡膠箱，惹起示威者不滿而遭責罵。示威者其後更對X拳打腳踢及推倒X，X感害怕且掙扎站起，在撥開近距離拍攝他的手機後，再次被襲，遭人「叉」後頸及推倒，被告期間戴上口罩及4度腳踢及踐踏X。後有人以玻璃樽重擊X，令X倒地不起，示威者其後四散。警方到場後將X送院治理，X右眉裂傷，頭須縫7針，面上留有疤痕等，亦因此4天未能工作，損失6000港元收入。被告事後在附近餐廳被發現及被捕，他警誡下稱「我見個光頭佬講嘢咁串，咪幫手用腳係咁踢佢」。

案件編號：DCCC 668/2020