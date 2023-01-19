撤17歲少年藏伸縮棍罪　管有電油及打火機等則維持原判

2020年3月，有網民到灣仔入境事務大樓外靜坐，抗議政府未有封關抗疫。警方當日在現場截查一名15歲少年時，在其身上搜出伸縮棍、電油、打火機及紗布等物品，其後落案起訴他管有物品以圖摧毀或損壞財產罪及管有攻擊性武器罪。該少年其後於少年庭經審訊後被裁定該2罪罪成，被判入勞教中心。該少年不服定罪及判刑，並獲准保釋等候上訴。高院原訟庭法官黃崇厚早前經開庭聆訊後，今（19日）頒下判詞，就管有伸縮棍的控罪裁定上訴得直及撤銷定罪，至於管有電油及打火機等的控罪則駁回上訴維持原判，並維持判入勞教中心的刑罰，上訴人亦須即時服刑。

案發時只有15歲、代號WHH的上訴人現時已17歲。他被控於2020年3月2日，在香港灣仔告士打道入境事務大樓外管有133毫升打火機油和1個打火機；以及於同日同地管有1支伸縮棍。就管有伸縮棍的控罪方面，法官接納上訴方指上訴人管有該棍同時亦管有一支旗幟，而他使用該支伸縮棍來展示旗幟亦不算沒有證據的憑空設想。法官雖認同原審裁判官指上訴人有意把該棍作非法用途，但認為並非唯一合理推論，故就該控罪裁定上訴得直。

就管有電油及打火機的控罪方面，法官接納上訴方指，警員當時無作出警誡，就向上訴人問及有否抽菸習慣等問題，裁判官沒有行使酌情權考慮當時只有15歲的上訴人之回答可能是受壓迫下作出而剔除該些證供屬不穩妥。不過法官指法庭仍須考慮上訴人管有該些物品的意圖。法官認同裁判官指上訴人的意圖是要使用該些物品從而損壞他人財產，因此駁回該控罪的定罪上訴；刑期方面，法官認為本案被駁回定罪上訴的控之嚴重情度屬中度以下，但考慮公眾利益後認為應判處阻嚇性判刑。考慮到顧及本案的社會事件背景及被告沒有充分悔意等，法官認為判感化令及社服令均不恰當，並指判入勞教中心屬合適，故維持該判罰。

案件編號：HCMA 136/2021