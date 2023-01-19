將軍澳非法收債橫行擾民　16人被捕包括3男童

自2019年起，執法部門發現將軍澳區內非法收債案件有明顯上升趨勢，當中涉及18歲以下人士參與案件佔高比率，執法人員於本月一連10日(9至18日)在區內展開反非法收債行動，以涉嫌「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」及「以過高利率貸出款項」拘捕10名本地男子及3名本地男童(14至36歲)，初步相信他們與去年9月至今年1月期間，9宗非法收債相關案件有關，涉案債務金額共約50萬港元。

調查人員在處理其中一宗非法收債案件期間，發現背後疑涉高利貸活動，遂於旺角區一持牌財務公司進行搜查，檢走一批懷疑借貸文件、收債字條及電腦等證物，並以「以過高利率放債」罪拘捕3名本地男子(28至33歲)。據悉，部分被捕人懷疑有黑幫背景，他們俱已獲准保釋候查，須於2月上旬報到，執法部門不排除有更多人被捕。

此外，執法部門自去年2月起，在將軍澳區內展開代號「銳將」的打擊非法收債計劃，針對收債案件進行緊密監察、數據分析及情報搜集，並在相關較高風險目標單位附近進行部署，預防罪案發生。調查人員亦對非法收債及收取高息貸款的財務公司進行調查，並加強與區內私人屋苑、公共屋邨及居屋的管理公司人員聯絡，提醒他們加強有關保安措施。截至去年12月，有關同類型案件的數字有明顯下降。