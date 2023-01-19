收賄披露4700客戶資料　2名PCCW前職員認罪判囚

3名電訊盈科（PCCW）旗下公司前職員涉嫌索取及接受賄款，以披露從公司電腦系統獲得4,700名公司客戶的個人資訊及資料予他人，因而被廉政公署起訴。其中1人早前認罪後判囚3個月，其餘2名被告早前亦承認共4項索賄及串謀受賄罪，押後至今天（19日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指本案涉及大量個人資料，須判處阻嚇性刑罰，即時監禁不能避免。考慮到2人認罪，亦願意償還賄款，裁判官最終決定分別判2人入獄6個月及6星期。

2名今日接受判刑的被告是劉成殷（36歲）及簡紹基（38歲）。劉為PCCW Services Limited收費電視部小組前組長及前初級市場推廣主任，而簡則為PCCW直銷部前銷售主任。案中另一被告、28歲的賴思廷早前已認罪，判囚3個月。裁判官今日判刑時指，劉成殷可算是主謀，他一而再再而三犯案，判他入獄6個月。就簡紹基方面，其所涉賄款較少，考慮過其個人背景等因素，判他監禁6星期。

案情指，本案發生於2017年6月至2018年10月期間，案發時PCCW設有2個電腦系統，以保存客戶個人資訊及資料，包括香港身份證號碼及地址等。劉成殷及簡紹基的電腦均裝有該2個電腦系統。案發期間，劉非法向1名人士索取數筆款額不詳的貸款，並與另一名人士串謀，接受對方2筆賄款，以在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料後，向該2名人士披露該些資料。調查顯示，該2筆賄賂共1.3萬港元。另外，劉涉嫌與賴思廷或簡紹基一同串謀，使賴及簡非法從劉成殷分別接受4,000港元及2,000港元，作為2人在PCCW電腦系統閱覽和搜尋客戶資料，並向劉披露從電腦系統獲得的客戶資料的誘因或報酬。

案件編號：WKCC 3169/2022