前年潛入將軍澳一中學　兩學生爆竊罪成還押候判

4名中學生前年涉嫌夜深時潛入將軍澳一間中學爆竊，當中包括懷疑是學生組織「光城者」成員。其中2名就讀該校、同患過度活躍症的男生否認爆竊罪，案件交由區院審理，並在今（19日）移師西九龍法院裁決。區院暫委法官梁嘉琪指，被告在夜䦨人靜時，帶備手套及鴨舌帽伺機潛入校園，必然是有意圖盜竊，裁定2人罪成，下令2人還押至2月9日聽取求情陳詞，期間為2人索取教導所、勞教、更生中心及社會服務令報告。

2名被告為賴俊羲及陳政騫，現在均為20歲，報稱學生。他們同被控於2021年5月5日，侵入將軍澳保良局羅氏基金中學，意圖在該處偷竊。賴在本案開審前，已承認1項襲警罪，指他逃避警員追截時，在寶康路對開襲警。控方在本案開案陳詞指，被告事前曾在學校附近「踩線」，翌日凌晨爬閘門潛入學校，並逗留逾15分鐘後離開。賴警誡下稱「擒入學校想去游水」。案中爭議被告是否有意圖盜竊。辯方指，2名被告是出於貪玩才進入校園。

裁判官裁決時指，2名被告事前曾前往現場探路，之後為了遮掩臉容，他們各自戴上鴨舌帽，再爬鐵閘入學校，這反映他們計劃周密，法庭不接納他們僅屬貪玩或想入內游水之說。另外，案中學校位處優靜之地，附近沒有戲院等消遣地方，被告夜深時到學校，必然有其特別目的。而涉案學校放有貴重物品，雖然沒有證據顯示，案中有任何財物被盜或破壞，但法庭認為控方已證明被告有意圖盜竊，裁定2人罪名成立。裁決後，有旁聽人士喊道「吓，咁都得？」、「嘩，好冤枉呀！」。

案件編號：DCCC 801/2021