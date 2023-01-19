男教師認猥褻男學生手淫口交　官斥一味卸責判囚4年

已婚育有2女的4旬男教師，被指於3年前對未成年男學生下手，數度分別在校內教室、私家車內，為男學生手淫及口交，再讓學生替他重複同樣行為。直至學生的姊姊察覺男生與教師的含性對話訊息，事件才被揭發。這名教師早前在區域法院承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，法官謝沈智慧今（19日）嚴斥他視事主為獵物及洩慾工具，犯案行為逐步遞增，色膽包天，且犯案後仍然砌詞狡辯及一味責怪他人，未有承擔後果，更反指自己是事主操控的受害者，態度令人齒冷，將他判囚4年。

被告彭皓峯（47歲），承認於2019年12月2日至2020年11月22日間，7度向當時13至14歲的男童X作出嚴重猥褻行為。法官判刑時引述X的創傷報告，指X性格內向及自信心不足，與家人關係尚可，因被告的關懷，兩人而變得亦師亦友。X對於案中行為感到惡心，不欲再次發生，但同時亦感到內疚，因自己對性好奇，且年輕單純而成為了被告的獵物。X事發後不敢跟人透露事件，致情緒困擾，他感謝姊姊發現事件，令他可逃離此段有害的關係，及遠離被告。報告指X雖情緒穩定，但建議X有需時接受輔導。法官亦引述被告心理及精神等報告，被告於報告中指自己家庭管教嚴厲，曾任教母校逾廿年，喜歡打機、看卡通及砌模型等活動。被告認為在2名女兒出生後，地位變得低微，因與X玩遊戲機、傾談而體會到從未感受到的親密，認為是浪漫關係。被告否認同性戀及對男童有性趣，並指案發時是X主動，他對有關行為感到惡心，但不想拒絕X而持續關係等。報告認為被告態度迴避，浸淫在童年中而不願長大，亦有孌童傾向，及懷疑有性向異常，悔意有限，重犯機會中等偏低。

法官指被告與事主年齡相距31年，2人為師生關係，被告在事主眼中屬有權力及可信賴的人，惟被告卻因事主缺少朋友而視事主為獵物，後更於車上作出涉案行為，犯案行為逐步遞增。法官指被告一時又稱與事主兩情相悅而發展浪漫關係，一時又稱自己是受事主操控及對行為感到惡心，認為他只是後悔要面對犯案的後果。法官亦指被告口稱關心女兒，卻在女兒考試期間出外遊玩，只餘其妻教導女兒；又對其妻態度冷漠，經常破口大罵；指與父母關係疏離，父母卻常探望被告，對其極之關心；且被告每周帶女兒到迪士尼遊玩，令妻以為他是出自關愛，實是他自己長不大而貪玩等，法官認為俱顯示被告為人極度自私、虛偽及自我中心，他因案而令移民計劃未成事等的影響均是他咎由自取。法官最後對被告指，不論他是否同性戀，法庭亦不會對他有任何負面想法，現今社會已較開放，但若他欺騙了妻子多年，「唔該唔好再害佢落去」。

案件編號：DCCC 1092/2021