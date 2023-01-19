人才轉行旅遊巴損壞　旅業接待力不足　促成立1億復甦基金

中港兩地雖通關，日前亦有郵輪抵港，但旅遊業界指，復甦之路仍然是非常漫長。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬今日(19日)指出，本港去年12月旅遊旺季的營業額僅回復疫情前的30%，整體旅遊業仍然「冰封」。主席徐王美倫則指，旅業雖已「冰封三年」，現時仍有1,600多間旅行社仍堅守行業，當中不少已縮小規模，僅租微型寫字樓，停泊於「旅遊巴墳場」的旅遊巴仍有過千輛，當中不少已壞，不足以應對新增的業務。

旅議會副主席謝金廷說，未運作的旅遊巴士大多已壞，維修一架至少需要8至12萬港元，但冰封3年下業界的資金已用得七七八八，但內地、星馬泰等東南亞旅客將於3月起陸續回歸，所需的資金迫在眉睫。另一副主席譚光舜亦提到，港府於2019年為過夜的抵港旅客向旅行社提供津貼，但津貼計劃將於今年3月到期，新辦的來港團將難以受惠，期望津貼延期。

業界期望港府，初步成立1億港元「復甦基金」、旅業人才配對基金及計劃，後期再增加資金，協助業界擴充營運規模、聘請已轉行的旅業人才回流，及新的人才加入旅業。他們又希望，港府延長「百分百擔保計劃」，並調整貸款計算方法，令旅業能借錢復業。另外，楊淑芬要求取消內地人來港核酸檢測的要求。她說不論內地難找檢測點，本港的亦大排長龍，對旅客是不好體驗，應轉為要求快測，甚至全面取消檢測要求。