85件文物抵港展出　館方擬增設中菜廳及茶館　惟難做到收支平衡

香港故宮文化博物館自去年7月3日正式開放至今半年，入場人數截至昨日(18日)已有73萬人次。新年伊始，香港故宮博物館亦向北京故宮博物院借來第3批共85件珍貴文物，當中包括17件國家一級文物。而為迎合新春節慶，香港故宮亦特地挑選出部分與農曆新年有關的文物介紹予市民，以盼與市民共享佳節。香港故宮文化博物館館長吳志華表示，開幕首半年平均每日有約5,000至6,000人次，明白部分時段會較擠擁，影響觀眾觀感，因此為應對通關後內地遊客的人潮，會對門票限額有所限制。

對於香港故宮的財政狀況，吳坦言，「博物館永遠做唔到收支平衡」，吳認為博物院非私人機構，暗示博物館不應以賺錢為目標。吳又稱，目前香港故宮的收入佔支出約50%，形容「算好理想」，未來將會加入中菜廳、茶館及正式的紀念品店，有望增加收入。至於香港故宮今年下半年將展出來自四川的出土三星堆文物，是距今3,000多年前的考古新發現，不過因該批文物的清單仍未完成，故保險費仍未知，但他承諾香港故宮會對文物的運輸及展出符合安全，將妥善照顧和保護文物。

香港故宮新一年向北京故宮借來第3批文物，有20%為國家一級文物。該批新到文物將會由本月起在展廳1至5展出，其中展廳3號展出了極為珍貴青花十二月花卉圖題詩句杯，每個杯均寫有詩句和畫有不同花卉，例如梅花、水仙、牡丹等，12種花卉各代表一個月份，是花朝節舉行祭祀時所用的酒杯；而同一展館的鬥彩嬰戲圖杯則屬國家一級文物，以嬰戲紋作為主題紋飾寓意多子，是當時常見的瓷器紋飾。

香港故宮文化博物館副館長(研究策展及節目)王伊悠稱，最為特別的是花卉紋火鍋，指火鍋是一年中不可或缺的冬季菜餚，新春冬至天氣寒冷，乾隆皇帝特別愛吃火鍋，據紀錄更曾一年次內吃了200多頓火鍋，尤愛吃鴨肉，特別推薦市民觀賞展廳2號的火鍋。