華懋慈善基金昨入稟高院　據悉要求由龔如心遺產支付其訟費

已故華懋集團主席龔如心逾1,400億港元遺產的受託人華懋慈善基金，於昨天（18日）入稟高等法院向法庭申請法定命令，並把作為「慈善事務守護者」的律政司司長及龔如心的兩名遺產管理人列為被告。高院亦已安排於4月11日開庭，就該申請作提訊，預計須時半小時。由於是次的入稟狀被列為非公開文件，公眾未能取閱及知悉入稟狀內容。據悉是次申請涉及基金會要求法庭下令，由龔如心遺產支付基金會在涉及龔如心遺產所衍生的訴訟的訟費，估計金額超逾1億港元。

本案的原告是華懋慈善基金有限公司，律政司司長及龔如心遺產管理人黃德偉及莊日杰則被列為被告。據悉基金會要求法庭頒令，就基金會於龔如心遺產案所衍生的案件之訟費，均由龔如心遺產支付。

有關的案件當中亦包括基金會與陳振聰爭奪龔如心遺產的訴訟，該宗案件陳振聰被裁定敗訴，法庭頒令陳須支付基金會的8成訟費，截至2020年8月，陳尚欠基金會2800萬港元訟費，並因此被基金會入稟高院申請其破產，高院最終於2021年8月頒令陳振聰破產。陳亦被指偽造和使用虛假的已故華懋集團主席龔如心2006年遺囑、企圖侵吞當時值830億港元的遺產，他於2013年7月被裁定偽造遺囑罪成，被判入獄12年。陳於2021年7月已刑滿出獄。

案件編號：HCMP 93/2023