涉3年前7.1破壞港鐵設施　青年認刑事損壞及販毒等4罪

3年前7月1日港島區大遊行被警方反對，但大批市民依然上街遊行，港島區多處發生衝突。當日警方拘捕多人，有2名青年被指破壞港鐵設施，並企圖點燃紙箱縱火，因而被控企圖刑事損壞、企圖縱火及管有物品意圖損壞財產多罪。其中一名青年另涉毒品案，他今（19日）於區院承認刑事損壞及企圖縱火等罪，還押至2月10日量刑。

今天認罪的被告張世康（19歲），承認一項企圖刑事損壞、刑事損壞、企圖縱火及販毒共4罪。案情指於2020年7月1日下午，被告與另一人步行至天后港鐵站，他們均身穿黑色衣服、戴帽及面罩。他們走到該站B出口的閉路電視下時，雙雙以長傘傘頭扑打閉路電視鏡頭，但該鏡頭最後未被損壞。兩及後進入站內，以傘擊碎了天花板的4條光管。兩人又離開該站，並沿英皇道往北角方向行，期間被告曾蹲下嘗試以火機狀物件點火燃燒紙箱，但不成功。兩人聽見有人大叫「警察」後，隨即放下雨傘逃跑，並邊跑邊脫下黑色上衣及帽子等，但最後亦被截獲。被告另承認2021年9月5日，在尖沙咀步出一酒店登上的士時，被截停及被搜獲約值9千多元的7.14克毒品可卡因，警誡下稱自用。

案件編號：DCCC 81及154/2022