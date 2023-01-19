國泰工會今發起按章工作　籲身心未準備好勿執勤

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空，近月被工會炮轟長期剝削空中服務員，國泰空中服務員工會今(19日)發起進一步行動，籲前線員工按章工作。據《東網》記者今早於香港機場所見，國泰登記櫃位未有張貼標語，旅客辦理登機手續流程大致上平靜暢順。市民楊先生今乘搭航機前往杭州探親，他指事前不知悉國泰工會發起按章工作，但仍擔心航機或受影響。

工會在社交平台發文指，「當你班機乜都CUT，SHORT CREW DOWNGRADE走唔甩，底薪仲得九千一，按章工作唔使急」，並上載影片向會員詳列多項按章工作流程，包括籲員工工作前須確保心理、身理狀態100%能應付飛行，如有不適即求醫；員工在休息日不應接受公司要求工作。至於航機執勤期間，為向乘客提供優質服務，建議空中服務員毋須急於工作，而降落時為確保航機乘客安全，須做足全面檢查等。

本港入境防疫措施逐步放寬下，國泰航空近月持續增加航班數量，惟國泰空中服務員工會上月起反映，前線空中服務員慘被剝削，如人手編排不足，以致工作量大增；工作編更混亂，員工長期被編排短途航班值勤，喪失主要收入來源的「外站津貼」，變相新入行員工月入或僅得約9,100港元底薪。工會為求資方正視問題，原定今午於國泰城附近空地發起集會，但相關集會申請受到國泰反對，最終改為按章工作。